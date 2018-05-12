محافظ بني سويف لـ"المجتمع المدني": "المواطن يشكركم ويطالبكم بالمزيد"

أكد المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، أن المجتمع المدني شريك أساسي في تنمية المجتمع السويفي في كل القطاعات ومجالات الحياة، قائلا: "المواطن يشكركم ويطالبكم بالمزيد ومازال طريق التنمية يتطلب الجهد الكبير"، مشيرا إلى أهمية أن يكون للمجتمع المدني النشط في الجانب التنموي استراتيجية موحدة لتكون المشروعات المنفذة والمستهدفة متكاملة تخدم كافة جوانب حياة المواطن وترتقي به صحيا وبيئيا وتعليميا وثقافيا.

جاء ذلك خلال حضور محافظ بني سويف، فعاليات الملتقى السنوي للجنة التعليم الأساسي ومحو الأمية للمنطقة الروتارية 2451، والذي جرى تنظيمه بمحافظة الجيزة، اليوم، حيث جرى تكريم عدد من شركاء التنمية من مؤسسات المجتمع المدني، وتنفيذيين معنيين وجهات مختصة، وشخصيات متميزة في العمل المجتمعي، لمشاركتهم في تنفيذ المرحلة الأولي من المشروع المتكامل لتحسين التعليم الابتدائي بالاعتماد على نظام التعليم المتمركز حول الطالب بعدد من المحافظات منها بني سويف، وذلك في حضور لفيف من قيادات العمل المجتمعي والتنفيذيين المعنيين وممثلي لجمعيات أهلية بارزة.

وأعرب محافظ بني سويف عن سعادته بالمشاركة في هذه الفعالية التي تأتي في إطار تشجيع العمل المجتمعي، وتعظيم دوره في تحقيق التنمية المرجوة والتي تخطو الدولة في سبيل تحقيقها بخطى متتابعة ومرحلية، حيث تلتقى جهود الحكومة مع جهود المجتمع المدني في منظومة عمل متكاملة ومتناغمة من أجل الارتقاء بمستوى معيشة المواطن، وهذا هو الطريق الوحيد الناجح في سبيل تحقيق قفزات مطلوبة في هذا المجال.

وشدد حبيب على أن التعليم يمثل ركيزة أساسية في تطور أي مجتمع ونهوضه، مشيرا إلى أهمية الدفع في مجال تطبيق وتعميم نظم التعليم الحديثة التي تركز على تخريج طالب متكامل الشخصية والقدرات والمهارات من خلال العمل على زيادة نسبة الأنشطة في المدارس، وترسيخ قيم الانتماء وحب الوطن، مع أهمية رفع وعي الطالب بالمسؤولية المجتمعية واحترام القانون وخدمة المجتمع من خلال المشاركة في أعمال مجتمعية، وتعويدهم على مساعدة الأخرين متسائلا : لماذا لا يكون عنصر خدمة المجتمع ركيزة أساسية في التعليم؟

ومن جانبها تقدمت الدكتورة نيفين عبد الخالق، رئيس لجنة التعليم الأساسي ومحو الأمية بالمنطقة الروتارية 2451، بالشكر لمحافظ بني سويف على دعمه المتواصل لتنفيذ المشروع بالمحافظة بداية من توقيعه لمذكرة تفاهم مع روتاري مصر "المنطقة الروتارية في نوفمبر 2017"، مرورًا بمشاركته في بعض الأحيان ميدانيا في تنفيذ أنشطة المشروع لدعم فريق العمل والتوجيه بكل التسهيلات والتيسيرات، مشيدة بفريق العمل الذي أمر المحافظ بتكوينه لتحقيق أفضل استفادة من المشروع.

وأشارت إلى أن هذا الملتقى جرى تنظيمه للاحتفال بانتهاء المرحلة الأولى من أنشطة البروتوكول الموقع مع عدد من المحافظات، للارتقاء بالعملية التعليمية وتجفيف منابع الأمية، حيث يشمل نطاق المشروع في المرحلة الأولى المدارس الابتدائية الحكومية، وتستهدف تدريب المعلمين والموجهين والمديرين على أساليب التدريس الفعال المتمركز حول الطالب، وصيانة وإعادة تأهيل دورات المياه بالمدارس المستهدفة، وتشجيرها، علاوة على تنظيم قوافل طبية، متمنية أن تكون المراحل القادمة ناجحة أيضا وتشهد تعاونا مماثلا من الجهات الحكومية الشريك الأساسي في تنفيذ المشروع.

وشهد الملتقى حضور المهندس حمادة ظهران محافظ المنطقة الروتارية2451 وعدد من أعضاء المنطقة، ومن بني سويف حضور كلأ من: محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم، نهى محمد مدير عام التعاون الدولي، وعدد من القيادات التعليمية على مستوى المديرية والإدارات التعليمية المعنية ، والمدربين المحليين والمنسقين وبعض أعضاء مجلس الأمناء.