نقيب الصحفيين: انعقاد لجنة القيد في الأسبوع الأول من رمضان

قال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إنه سيتم انعقاد لجنة قيد تحت التمرين التي كان مقررا عقدها غدا وبعد غد في الأسبوع الأول من شهر رمضان.

وأوضح سلامة، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن سبب التأجيل هو سفر عضو اللجنة أبو السعود محمد، وأن المجلس سيعقد اجتماعا له الأسبوع المقبل ثم تنعقد اللجنة عقب اجتماع المجلس مباشرة عقب عودة أبو السعود من الخارج.

ولفت سلامة، إلى أن اللائحة تنص على ضرورة أن يوافق أعضاء المجلس بالإجماع على من يخلف عضو اللجنة الذي يتعذر حضوره لانعقاد اللجنة وهو ما لم يحدث فتقرر التأجيل للحيلولة دون الطعن على قرارات اللجنة وحرصا على مصالح الزملاء المتقدمين للقيد.