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الوطن

خبير في الشأن التركي: العلاقات بين واشنطن وأنقرة متوترة و "على المحك"

أمس PM 10:45
كتب: محمود البدوي
خبير في الشأن التركي: العلاقات بين واشنطن وأنقرة متوترة و "على المحك"

ترامب وأردوغان

قال كرم سعيد، الخبير في الشأن التركي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن العلاقات التركية الأمريكية متوترة جدًا وأصبحت على المحك، مؤكدًا أن القضاء الأمريكي أقر عقوبات على حراس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لاعتدائهم على 20 شخصًا في واشنطن.

وأضاف "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، على قناة "تن"، أن الخلافات بين الدولتين قائمة بسبب رفض واشنطن تسليم فتح الله جولن، والسبب الثاني انحياز تركيا لمحور روسيا إيران على حساب واشنطن في الفترة الحالية بجانب الخلافات التي تتعلق بالأزمة السورية.

وتابع: "الولايات المتحدة تريد الحفاظ على تواجدها الاستراتيجي في منبج وأماكن الأتراك، ولكن الأمور اختلفت بعد دخول تركيا على خط المواجهة المباشر مع أمريكا".

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