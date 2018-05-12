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الوطن

رئيس "المترو" عن دعوات المقاطعة: "المواصلات هتخلي المواطن يرجع لنا"

منذ 26 دقيقة
كتب: رامي مصطفى
رئيس "المترو" عن دعوات المقاطعة: "المواصلات هتخلي المواطن يرجع لنا"

علي فضالي

قال المهندس علي فضالي، رئيس هيئة مترو الأنفاق، إن دعوات مقاطعة ركوب المرفق، يوم غد، الأحد، لن تنجح أو تحقق أهدافها.

وأضاف فضالي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مصدر تلك الدعوات، ليس المواطنين المستخدمين للمترو، مشيرًا إلى أن صفحات الـ"فيسبوك" هي من روجت لوجود مقاطعة "مزيفة"، في رأيه.

وتابع: "أنا متأكد إن بكرة هيكون في إقبال زيادة، لأن المواطن من مصلحته إنه يركب المترو ويروح شغله"، مضيفًا "لو قاطع المترو، هيدفع أكتر في المواصلات الخارجية، ودة ضد مصلحة بيته".

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