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الوطن

"إعلام المنيا" ينظم 4 ندوات للتوعية بالقضية السكانية

منذ 23 دقيقة
كتب: اسلام فهمي
"إعلام المنيا" ينظم 4 ندوات للتوعية بالقضية السكانية

وليد الحيني مدير مركز إعلام المنيا

ينظم مركز إعلام المنيا التابع للهيئة العامة للاستعلامات 4 ندوات إعلامية متتالية 3 منهم بالتعاون مع إدارة المرأة والأمومة والطفولة بمجلس مدينة المنيا، والرابعة بالتعاون مع مجلس مدينة مطاي.

الندوة الأولي بعنوان "المخاطر الصحية للزواج المبكر"، وتحاضر فيها الدكتورة شاهيناز محمد فاروق، مدير تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بالمنيا، وذلك صباح الأحد الساعة 10 صباحًا بالوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل.

والثانية بعنوان "تنظيم الأسرة في الإسلام"، ويحاضر فيها فضيلة الشيخ سلامة محمود وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، وذلك الاثنين، الساعة العاشرة صباحًا بقاعة الوحدة المحلية لقرية البرجاية بالمنيا.

والثالثة بعنوان "الزيادة السكانية وتأثيرها علي التنمية"، ويحاضر فيها الدكتورة رحاب سراج مدرس بقسم الإعلام بكلية الآداب جامعة المنيا، وذلك يوم الثلاثاء الساعة العاشرة صباحًا بقاعة الوحدة المحلية لقرية ريدة.

والرابعة بالتعاون مع مجلس مدينة مطاي بعنوان "أهمية تنظيم الأسرة"، ويحاضر فيها الدكتورة سوسن نجيب جرجس، مدير تنظيم الأسرة بالإدارة الصحية بمطاي.

وسترافق ندوات "طوخ الخيل وطمبدي وأبو شحاتة" قوافل طبية مجانية مكونة من عيادات أطفال وأسنان وتنظيم أسرة لتقديم الخدمات الطبية لأهالي هذه القري؛ وذلك بالتعاون مع إدارة تنظيم في اطار الحملة القومية للتوعية بالقضية السكانية.

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