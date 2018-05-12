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الوطن

لميس الحديدي عن رفع أسعار تذاكر المترو: "الدولة في وضع اقتصادي صعب"

منذ 26 دقيقة
كتب: محمود البدوي
لميس الحديدي عن رفع أسعار تذاكر المترو: "الدولة في وضع اقتصادي صعب"

لميس الحديدي

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على زيادة أسعار تذاكر المترو، قائلة إن "الدولة في وضع اقتصادي صعب لكن علينا أن نفكر في سبل مختلفة للتوفير على المواطن، ولابد من توفير وسائل نقل آدمية فهذا جزء من العدالة الاجتماعية، حيث إن الدولة لديها منطق في رفع أسعار تذاكر المترو لكن أيضا المواطنين لديهم منطق في غضبهم".

وناشدت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "هنا العاصمة"، على قناة "سي بي سي"، أنه يجب على القطاع الخاص أن يتحمل جزء من هذه التكلفة، حيث إن الدولة ترى أنه ليس هناك حلًا آخر بخلاف رفع أسعار تذكرة المترو وإلا ينهار المرفق، وترى أيضًا انه من الممكن تحسين الخدمات إلا بتوفير موارد وأن البديل هو الاشتراكات الشهرية.

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