اليوم.. وزير الشباب يعلن "القاهرة عاصمة الشباب العربي"

تنظم وزارة الشباب والرياضة، مساء الأحد، احتفالية كبرى للإعلان عن القاهرة عاصمة الشباب العربي لعام 2018-2019، وذلك بقاعة المنارة بمركز المؤتمرات الدولي بالتجمع الخامس، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويعلن المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب خلال الحفل الفعاليات التي تتضمنها دورة القاهرة عاصمة الشباب العربي لدعم ورعاية الشباب العربي.

ومن المزمع أن تتضمن فعاليات القاهرة عاصمة الشباب العربي مجموعة من الفعاليات منها مهرجان الموسيقى والغناء التراثي للشباب العربي، ومهرجان إبداع للشباب العربي، ومؤتمر الشباب العربي في مواجهة الإرهاب والتطرف، بالإضافة إلى تنظيم الملتقى العربي للمبادرات الشبابية، ومنتدى الشباب العربي الإفريقي، وغيرها من الفعاليات.

ومن المقرر أن يحضر الحفل مجموعة من وزراء الشباب والرياضة العرب المشاركين في اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ومكتبه التنفيذي والمزمع إقامتهما بمقر جامعة الدول العربية يومي الأحد والإثنين برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز.

كما يشهد الحفل مجموعة من الوزراء والمسؤولين وأعضاء مجلس النواب وقيادات وزارات الشباب والرياضة العربية.