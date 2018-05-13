وزير التعليم مدافعا عن المنظومة الجديدة: "السيسي مقتنع بيها"

علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الهجوم عليه من قبل بعض وسائل الإعلام وأولياء الأمور بسبب منظومة التعليم الجديدة، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع كل خطوة في تنفيذ هذه المنظومة الجديدة للتعليم، وهذا شيء يجب أن يطمئن الجميع.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، على قناة "دي إم سي"، أن أي تغيير في البداية يكون هناك صعوبة به، مؤكدًا أنه اجتمع مع وزير الاتصالات ومساعد رئيس الأركان للتأكد من وجود البنية المناسبة لتطبيق المنظومة التعليمية الجديدة.

وتابع: "السيسي مقتنع بهذه المنظومة الجديدة لأنه يريد بناء مصر نحو مجتمع معرفي، وتحدث معي في كل التفاصيل حول المنظومة الجديدة، السيسي عاوز يبني مصر لـ100 عام مقبلة".