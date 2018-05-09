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الوطن

طارق شوقي: النظام الجديد يطبق على رياض الأطفال وأولى ابتدائي

اليوم AM 12:06
كتب: رامي مصطفى
طارق شوقي: النظام الجديد يطبق على رياض الأطفال وأولى ابتدائي

طارق شوقي

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن نظام التعليم الجديد سيتم تطبيقه بدءًا من العام الدراسي 2018-2019 على كافة المدارس التي تمنح شهادة مصرية، سواء كانت حكومية أو تجريبية أو خاصة.

وأوضح "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، مع الإعلامية "لميس الحديدي"، والمذاع على قناة "سي بي سي"، أن النظام سيتم تطبيقه فقط على الملتحقين برياض الأطفال وأولى ابتدائي.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن الفارق الوحيد أنه باستثناء المدارس الحكومية واليابانية، فإن باقي المدارس ستدرس المناهج الجديدة وفقًا للفلسفة الخاصة بها، باللغة الإنجليزية.

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