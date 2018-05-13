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الوطن

وزير التموين عن معارض "أهلا رمضان": "إمبارح في بنها فضى واتملى مرتين"

منذ 31 دقيقة
كتب: محمود البدوي
وزير التموين عن معارض "أهلا رمضان": "إمبارح في بنها فضى واتملى مرتين"

وزير التموين

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن التخفيضات على جميع السلع الغذائية في معارض "أهلا رمضان" تتراوح ما بين 15 إلى 20%.

وأوضح أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الحكومة، وافق على مد معرض "أهلا رمضان" من 10 إلى 31 مايو في أرض المعارض، وفي جميع المحافظات دون تحمل أي تكلفة إضافية للعارضين.

وأضاف "المصيلحي"، خلال حواره في برنامج "كل يوم"، على قناة "أون إي"، مع الإعلامي عمرو أديب: "المعرض في بنها فضي واتملى مرتين إمبارح والتخفيضات التي قطعها المنتجون على أنفسهم التزموا بها".

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