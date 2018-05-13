"الأرصاد": طقس اليوم الأحد 13-5-2018

يتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا قد يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية الشرقية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة الكبرى بالقاهرة 30 درجة مئوية، بينما تبلغ الصغرى 19 درجة مئوية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على بعض المحافظات المصرية، والعواصم العربية: