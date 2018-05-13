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الوطن

غرق طالب بنهر النيل في سوهاج

منذ 19 دقيقة
كتب: خالد الغويط
غرق طالب بنهر النيل في سوهاج

أرشيفية

لقي طالب مصرعه غرقا في أثناء الاستحمام في نهر النيل بدائرة قسم ثان سوهاج، وتواصل قوات الإنقاذ النهري من جهودها لانتشال الجثة.

تلقى اللواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج، إخطارا من قسم شرطة ثان سوهاج بغرق شخص بنهر النيل بشارع كورنيش النيل الغربي دائرة القسم، انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم وقوات وحدة الإنقاذ النهري.

وبالفحص تبين غرق (علي.ا.م.ع – 15 عاما - طالب) ويقيم شارع المحطة دائرة قسم أول سوهاج بنهر النيل، بسؤال والده (أحمد.م.ع – 55 عاما موظف) ويقيم بذات الناحية قرر بأنه في أثناء استحمام نجله بالنهر غرق به، ونفى الشبهة الجنائية.

وتواصل قوات الإنقاذ النهري جهودها لانتشال الجثة، اتخذت كافة إجراءات النشر عن الجثة، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1596 إداري القسم لسنة 2018 وجارِ العرض على النيابة العامة.

 

 

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