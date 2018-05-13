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الوطن

9 قتلى و40 مصابا في اعتداءات استهدفت كنائس بإندونيسيا

اليوم AM 09:26
كتب: أ ف ب
9 قتلى و40 مصابا في اعتداءات استهدفت كنائس بإندونيسيا

الأمن الإندونيسي

قُتل 9 أشخاص على الأقل وجُرح 40 آخرين، اليوم الأحد، في اعتداءات بالقنبلة، أحدها تفجير انتحاري، استهدفت كنائس في سورابايا (شرق جزيرة جاوا،)، بحسب ما أعلنت الشرطة.

وأوضحت شرطة سورابايا أنّ الاعتداءات نفذت في ثلاثة مواقع مختلفة وبفارق عشر دقائق بين الاعتداء والآخر، مشيرة إلى أن الاعتداء الأول وقع الساعة 7,30 صباحا (00,30 ت غ) في ثاني أكبر مدن إندونيسيا.

وقال فرنس بارونغ مانغيرا المتحدث باسم الشرطة "قضى تسعة أشخاص وجرح 40"، مشيرا إلى إصابة شرطيين اثنين بجروح.

وتأتي الاعتداءات التي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها قبل أيام من بدء شهر رمضان في هذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا والذي يشهد حالة تأهب بعد وقوع اعتداءات في السنوات الأخيرة، بعضها من تنفيذ تنظيم داعش.

وأظهرت مشاهد بثتها شبكات التلفزة ما يبدو أنه رجل على متن دراجة يدخل كنيسة قبيل تفجير، كما أظهرت مشاهد أخرى سيارة تحترق.

وتم استدعاء خبراء الشرطة لتفكيك متفجرات في كنيسة "العنصرة" في وسط سورابايا، حيث أفاد مراسل لفرانس برس عن سماع دوي انفجارين كبيرين.

وأظهرت صور نشرتها وسائل الإعلام، الأحد، جثة ممددة أمام مدخل كنيسة "سانتا ماريا" الكاثوليكية في سورابايا وعناصر من الشرطة يعاينون وسط الأنقاض.

وقال رومان البالغ من العمر 23 عاما، والذي شهد التفجير في كنيسة "سانتا ماريا" لوكالة فرانس برس: "كنت مذعورا، كثر كانوا يبكون".

 

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