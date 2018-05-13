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الوطن

"جمارك مطار القاهرة" تضبط محاولة تهريب أقراص ترامادول مخدرة

منذ 22 دقيقة
كتب: محمود الجمل
"جمارك مطار القاهرة" تضبط محاولة تهريب أقراص ترامادول مخدرة

الجمارك

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة جمال عبدالفتاح مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من أقراص الترامادول المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 والمعدل بالقانون 122 لسنة 1989.

وفي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمون، على رحلة طائرة خطوط شركة مصر للطيران رقم 800 القادمة من باريس اشتبه مجدي حسن رئيس قسم اللجنة الجمركية في راكب مصري، بسبب استخدام الزحام للخروج مسرعا بعدد كبير من الحقائب.

وبالعرض على محمد عيد مدير صالة الوصول، قرر تكليف محمد يوسف مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا حيث تبين وجود 550 قرصا من عقار الترامادول المخدر 100mg وعقار ترامادول تيفا 150mg مخبأة بين طيات الملابس وفي جيوب الجواكت والملابس الخاصة بالراكب.

وتم حصر وتحريز المضبوطات بلجنة من عمرو عبدالمنعم وبلال حسن وأحمد جمال مأموري الجمارك.

وقرر إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بالقاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 42 لسنة 2018 وإحالة الراكب للنيابة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور جمال عبدالعظيم رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

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