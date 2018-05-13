 مصر تدين بأشد العبارات استهداف عدة كنائس في إندونيسيا

أدانت مصر بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت عددًا من الكنائس في سورابايا شرق جزيرة جاوا بإندونيسيا، ما أسفر عن وفاة نحو 9 أشخاص وإصابة 40 آخرين.

وأعربت مصر عن خالص تعازيها لأسر الضحايا، متمنية سرعة الشفاء للمصابين، ومؤكدة على وقوفها حكومة وشعبا مع حكومة وشعب إندونيسيا الشقيق في مواجهة الإرهاب الآثم.

وأكد البيان، أن تلك الهجمات تعكس الوجه القبيح للإرهاب وفكرة المتطرف، الذي يعد بعيدا كل البعد عن مبادئ الإسلام السمحة التي تُحرم إراقة دماء الأبرياء.