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الوطن

جامعة القاهرة تكرم طلابها الفائزين في المسابقات الطلابية.. غدا

منذ 19 دقيقة
كتب: أميرة فكرى
جامعة القاهرة تكرم طلابها الفائزين في المسابقات الطلابية.. غدا

جامعة القاهرة

تنظم جامعة القاهرة، غدًا الإثنين، احتفالية ختام الأنشطة الطلابية وتكريم الطلاب الفائزين في المسابقات الطلابية المختلفة للعام الدراسي 2017/2018، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة.

تقام الاحتفالية في الساعة الواحدة ظهرًا بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، بحضور عمداء الكليات، والأساتذة، والطلاب، وحسن سعده مدير عام رعاية الشباب.

ويقوم رئيس جامعة القاهرة، بتوزيع جوائز الميثاق الأخلاقي للطالب الجامعي، وتكريم الطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعة، وتكريم الطلاب الفائزين بكأس العباقرة للجامعات، إلي جانب تكريم الطلاب الحاصلين على جوائز في مسابقة إبداع 6 الثقافية والفنية.

ويتم، خلال الاحتفالية، إعلان نتيجة العروض المسرحية خلال العام الدراسي 2017/2018.

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