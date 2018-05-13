بالصور| البابا يشكر اللجنة المنظمة لحفل يوبيل ظهور العذراء

شكر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أعضاء اللجنة المنظمة لاحتفالية اليوبيل الذهبي لظهور العذراء بالكنيسة التي تحمل اسمها بمنطقة الزيتون في القاهرة.

وخص البابا، الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها للأقباط الأرثوذكس بشكر خاص، كما أشاد بالكتاب الذي الصادر من الكنيسة بهذه المناسبة، ونشر باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.

جاء ذلك في مستهل كلمته بحفل اليوبيل، وقال البابا: "أنا بشكر الأنبا يؤانس على اهتمامه بالحفل مع اللجنة لأعداد هذا الحفل الكبير، وبدأوا من 3 سنين الإعداد لهذا الحفل".

وأضاف البابا: "من شهادات الآباء وكلماتهم وصلوات ومشاركة الأساقفة شيء مفرح للغاية، ويسجل في التاريخ كشهادة للأجيال بعد 50 عامًا من ظهور العذراء وكم العمل المبارك اللي قدمته لنا".

وتابع البابا: "وبشكر الكورال على ألحانهم وترانيمهم الجميلة بشكرهم جميعًا وربنا يعوض تعبكم، وبشكركم على"اللوجو" الشعار المخصص للحفل شعار جميل جدًا، وشكر خاص لمن قام على إعداد الكتاب التذكاري تجلى العذراء 50 عامًا، كتاب أكثر من رائع يليق بهذه المناسبة".

وصلى البابا تواضروس صباح اليوم، قداس ختام الاحتفال باليوبيل الذهبي للعذراء الذي بدأ الخميس الماضي، كما صلى البابا مساء السبت، صلاة عشية ختام الاحتفالات، وزار الكنيسة القديمة التي شهدت حدث التجلي عام 1968 حيث تفقد الكنيسة ثم افتتح معرض صور التجلي قبل أن يتوجه إلى الكاتدرائية الجديدة في الجهة المقابلة حيث صلى صلاة العشية بمشاركة أكثر من 40 من أعضاء المجمع المقدس.