"التعليم العالي": تعيين عمداء جدد بالجامعات المصرية

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، عن صدور قرارات جمهورية بتعيين عدد 4 عمداء جدد بالجامعات المصرية، وهم الدكتور عبدالحميد وجدي عبدالعزيز، عميدًا لكلية العلوم جامعة القاهرة، والدكتور محمد إبراهيم عبدالحميد إبراهيم، عميدًا لكلية االتربية النوعية جامعة بنها، والدكتور عبدالحميد أحمد أحمد شاهين، عميدًا لكلية التجارة جامعة مدينة السادات، والدكتورة أميمة أحمد عبدالمجيد خميس، عميدًا لمعهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية بجامعة مدينة السادات.