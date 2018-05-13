الحكومة تسحب قانوني "كاميرات المراقبة والطرق العامة" من البرلمان

أخطر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بسحب مشروعي قانونيين سبق وتقدمت بهما الحكومة إلى البرلمان.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، وتم تلاوة خطابي مجلس الوزراء بشأنهما، فيما أخطر "عبدالعال"، اللجان النوعية المختصة التي سبق وتم إحالتهما إليها لسحبهما.

وأرجع مجلس الوزراء طلب سحبه مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم وتركيب كاميرات المراقبة، نظرًا لتنظيم أحكامة فى مشروع قانون أخر جديد، وجاء مشروع القانون الثاني بتعديل أحكام قانون رقم 44 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة.