وزير الري يغادر مؤتمر "أسبوع القاهرة للمياه" بعد استدعائه من "الوزراء"

غادر الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، مؤتمر الإعلان عن "أسبوع القاهرة للمياه" بمجرد إلقاء كلمته.

وكان من المقرر أن يعقد الوزير مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل أسبوع القاهرة للمياه، المزمع عقدة أكتوبر المقبل.

وأوضحت مصادر مسؤولة، أن الوزير تم استدعائه بشكل عاجل من مجلس الوزراء.

ويذكر أنها المرة الثانية التي يغادر فيها وزير الري فعاليات المؤتمرات بمجرد إلقاء كلمته بعد استدعاء من مجلس الوزراء، وكانت الأولى عندما انسحب أثناء الاحتفال باليوم العالمي للمياه أبريل الماضي.