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الوطن

محامية ضابطين اتهما بتعذيب محامٍ: قدمنا للمحكمة الدفوع التي تبرئهما

منذ 6 دقيقة
كتب: طارق عباس
محامية ضابطين اتهما بتعذيب محامٍ: قدمنا للمحكمة الدفوع التي تبرئهما

المحامي المجني عليه كريم حمدي

قالت دينا عدلي حسين، محامي الضابطين الحاصلين على البراءة، منذ قليل، في قضية تعذيب محامٍ بالمطرية حتى الموت، إن هيئة الدفاع عن الضابطين قدمت للمحكمة كل الدفوع القانونية التي رأت أنها تبرئ موكليها من الاتهامات المسندة إليهما، وأن المحكمة استندت إلى تلك الدفوع، وأنها ستحدد ذلك في حيثيات الحكم التي ستصدرها، خلال الأيام المقبلة.

وأصدرت، منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، حكمها ببراءة ضابطي الأمن الوطني، بعد إلغاء محكمة النقض حكم الدرجة الأولى بسجنهما 5 سنوات، لتعاد محاكمتهما أمام الدائرة الحالية التي برأتهما من الاتهامات المسندة إليهما.

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