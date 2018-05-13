"النواب" يفوض هيئة مكتبه لتحديد موعد مناقشة 16 طلبا عن سياسة الحكومة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بشأن تفويض مكتبه رئيس المجلس والوكيلين في تحديد موعد لمناقشة 16 طلبًا مناقشة عامة عن سياسة الحكومة مقدمة من النواب.

وتقدم النائب بسام فليفل وأكثر من 20 عضوا بطلبين بشأن زيادة الارتفاعات داخل الحيز العمراني بمحافظات الجمهورية وخاصة الدقهلية، وتطوير الوحدات الصحية بجميع محافظات الجمهورية وخاصة الدقهلية.

وتقدم النائب عفيفي كامل و19 عضوًا آخرين بطلبين بشأن الرقابة على الصناديق الخاصة والقضاء على الأمية، وتقدم النائب طارق فاروق متولي و20 عضوًا آخرين بطلبين بشأن كيفية مواجهة الأمطار والسيول، وتطوير الممنظومة الصحية فى مصر.

كما تقدم النائب أحمد إسماعيل محمد و20 عضوًا آخرين بشأن توزيع أراضي هيئة التنمية الصناعية بالمدن الصناعية الجديدة، والنائب عبدالفتاح عبدالله و20 عضوًا آخرين بشأن ما تعرضت له البلاد من موجة ثلجية أثرت على محصول المانجو بمحافظة الإسماعيلية.

وتقدم النائب بدوي نويشي و20 عضوًا آخرين بشأن تحويل المستشفيات المركزية لمستشفيات عامة، والنائب محمد سعد تمراز و20 نائبًا آخرين بشأن آليات صرف معاش تكافل وكرامة، والنائب عبدالعزيز حجازي بشأن كارثة سقوط الأمطار في منطقة القاهرة الجديدة.

كما تقدم النائب سمير رشاد أبو طالب و20 نائبًا آخرين بشأن تسويق المنتجات المصرية وتصديرها للخارج، والنائب أشرف عمارة و20 نائبًا آخرين بشأن تطوير التعليم ما قبل الجامعي، والنائب خالد العراقي بشأن توزيع مراقبي امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية.

وتقدم النائب أحمد فرغلي و20 نائبًا آخرين بشأن نظام التعيين ببعض شركات البترول في محافظة بورسعيد، والنائب محمد محمود العتماني و20 نائبًا آخرين بشأن تطهير وتطوير بحيرات مصر الشمالية وخاصة بحيرة المنزلة.