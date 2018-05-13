تسجيل الدخول

الوطن

13 يوليو.. شاكيرا تحيي حفلا في لبنان

منذ 11 دقيقة
كتب: وكالات
13 يوليو.. شاكيرا تحيي حفلا في لبنان

شاكيرا

كشفت النجمة العالمية شاكيرا أنها، وفي سياق جولتها العالمية "EL DORADO WORLD TOUR"، سوف تحيي حفلا غنائيا في مهرجانات الأرز الدولية في لبنان. 

ووجهت رئيسة اللجنة المنظمة النائب ستريدا جعجع، رسالة سلام من الأرز ومن لبنان إلى العالم تقول فيها: "لكل المغتربين اللبنانيين وللأشقاء العرب، أن يتوافدوا إلى لبنان في الصيف المقبل، لأن بلدنا يتمتع بكامل المواصفات الأهلية لاستقبال السياح فيه"، وفقا لوكالة "سبوتنيك الروسية".

واختارت جعجع الفنانة العالمية شاكيرا اللبنانية الأصل لتحيي حفل افتتاح المهرجان الجمعة 13 يوليو المقبل، فيما توقع منظمو المهرجان أن يتخطى عدد حضور حفل الافتتاح 14 ألف  شخص.

أخبار متعلقة

شاكيرا وأسرتها يحتفلون بتلوين البيض

شاكيرا وأسرتها يحتفلون بتلوين البيض
شاكيرا والرياضيين.. علاقة مع "نادال" و"بيكيه" و4 أغاني لكأس العالم 

شاكيرا والرياضيين.. علاقة مع "نادال" و"بيكيه" و4 أغاني لكأس العالم 
بالفيديو| انفصال شاكيرا وبيكيه بعد 7 سنين زواج: «سابتله البيت ومشيت»

بالفيديو| انفصال شاكيرا وبيكيه بعد 7 سنين زواج: «سابتله البيت ومشيت»
بالفيديو| شاكيرا في "الجيم" استعدادا لجولتها العالمية

بالفيديو| شاكيرا في "الجيم" استعدادا لجولتها العالمية

التعليقات

أزمة نهائي كأس مصر

أحدث الأخبار

إطلاق حملة "إفطار صائم" للطلاب المغتربين بجامعة أسيوط

إطلاق حملة "إفطار صائم" للطلاب المغتربين بجامعة أسيوط

منفذ الهجوم بالسكين في باريس فرنسي مولود في الشيشان

منفذ الهجوم بالسكين في باريس فرنسي مولود في الشيشان

مدبولي: بيع 15940 كراسة شروط لأراضي القرعة حتى الخميس الماضي

مدبولي: بيع 15940 كراسة شروط لأراضي القرعة حتى الخميس الماضي

محامية ضابطين اتهما بتعذيب محامٍ: قدمنا للمحكمة الدفوع التي تبرئهما

محامية ضابطين اتهما بتعذيب محامٍ: قدمنا للمحكمة الدفوع التي تبرئهما

4 قتلى في انفجارات وإطلاق نار شرق أفغانستان

4 قتلى في انفجارات وإطلاق نار شرق أفغانستان

اختيارات الوطن

«صلاح بيلعب».. كلمة السر فى «رزق القهاوى»

«صلاح بيلعب».. كلمة السر فى «رزق القهاوى»

تذكرة المترو تؤثر على البيع الإلكترونى: «مفيش توصيل»

تذكرة المترو تؤثر على البيع الإلكترونى: «مفيش توصيل»

مكتبة الكابتن غزالى «شاعر المقاومة» قبلة المشاهير.. ونجله: «صدقة جارية على روحه»

مكتبة الكابتن غزالى «شاعر المقاومة» قبلة المشاهير.. ونجله: «صدقة جارية على روحه»

مصيف «الوقت الضائع»: جدّدوا نشاطكم قبل رمضان

مصيف «الوقت الضائع»: جدّدوا نشاطكم قبل رمضان

بالفيديو| ركاب يتخطون بوابات المترو دون تذاكر.. ومسؤول: غرامة 50 جنيها

بالفيديو| ركاب يتخطون بوابات المترو دون تذاكر.. ومسؤول: غرامة 50 جنيها

الأكثر قراءة

عاجل