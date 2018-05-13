13 يوليو.. شاكيرا تحيي حفلا في لبنان

كشفت النجمة العالمية شاكيرا أنها، وفي سياق جولتها العالمية "EL DORADO WORLD TOUR"، سوف تحيي حفلا غنائيا في مهرجانات الأرز الدولية في لبنان.

ووجهت رئيسة اللجنة المنظمة النائب ستريدا جعجع، رسالة سلام من الأرز ومن لبنان إلى العالم تقول فيها: "لكل المغتربين اللبنانيين وللأشقاء العرب، أن يتوافدوا إلى لبنان في الصيف المقبل، لأن بلدنا يتمتع بكامل المواصفات الأهلية لاستقبال السياح فيه"، وفقا لوكالة "سبوتنيك الروسية".

واختارت جعجع الفنانة العالمية شاكيرا اللبنانية الأصل لتحيي حفل افتتاح المهرجان الجمعة 13 يوليو المقبل، فيما توقع منظمو المهرجان أن يتخطى عدد حضور حفل الافتتاح 14 ألف شخص.