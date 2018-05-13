وزير الدفاع يؤجل تجنيد طلبة كليتين

الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة

قرر الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين للدراسة بكلية العلاج الطبيعي بجامعة حورس بدمياط الجديدة.

ونشرت الوقائع المصرية "ملحق الجريدة الرسمية"، في عددها الصادر صباح اليوم قرار الفريق صدقي صبحي، رقم 73 لسنة 2018، بناءً على قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ببدء الدراسة بتلك الجامعة اعتبارًا من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2017/2018، وبناءً على ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة.

كما نشرت "الوقائع"، قرار وزير الدفاع بتأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين للدراسة بكلية الإعلام بجامعة بني سويف، بعد بدء الدراسة بها اعتباراً من العام الجامعي 2013/2014.