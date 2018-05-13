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الوطن

"مفتاح صول".. أفضل مشروع تخرج إذاعي في "إعلام القاهرة"

منذ 7 دقيقة
كتب: فادية إيهاب
"مفتاح صول".. أفضل مشروع تخرج إذاعي في "إعلام القاهرة"

"مفتاح صول".. أفضل مشروع تخرج إذاعي في إعلام القاهرة

حصلت الدراما الإذاعية "مفتاح صول" على المركز الأول كأفضل مشروع تخرج إذاعي بقسم الإذاعة والتلفزيون في كلية الإعلام جامعة القاهرة لعام 2018.

ويحمل المشروع اسما موسيقيا وهو "مفتاح صول"، والذي يعكس الواقع متناولا فكرة الإيقاع الذي يرتبط بالحياة اليومية، من خلال الاعتماد على تأثيرات تضم محاور عدة، منها: إيقاع "الساعة البيولوجية بجسم الإنسان، الفيزياء، الموسيقى"، إضافة لتأثير الإيقاع على الجانب النفسي للإنسان من خلال المصادر والجانب.

وتدور فكرة العمل عن توتر العلاقة بين زوجين نتيجة لاختلاف إيقاع حياتهما، ما يدفعهما للبحث عن طرق ضبط إيقاع العلاقة مرة أخرى من خلال لجوء أحدهما للطبيب النفسي.

أنتج المشروع مجموعة من الطلاب وهم: "آسية محمد، دانية الحلبي، دينا رشاد، دينا سامح، طارق زكي، فجر علي، مها محمود، مها فؤاد، منة سيد، نورهان سامي، هدى عبدالكريم، هدير عزت، هند رضا، ياسمين إبراهيم، يمنى الدالي، ومن إشراف مروة محمود".

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