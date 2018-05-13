تسجيل الدخول

الوطن

"عرفان" يدعو "الدولي للمشروعات الصغيرة" للمشاركة في منتدى شباب العالم

منذ 5 دقيقة
كتب: أحمد غنيم
"عرفان" يدعو "الدولي للمشروعات الصغيرة" للمشاركة في منتدى شباب العالم

عرفان يدعو "الدولى للمشروعات الصغيرة "للمشاركة في منتدى شباب العالم

دعا اللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أعضاء المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة ورواد الأعمال إلى المشاركة في منتدى شباب العالم خلال أغسطس المقبل.

وأكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن القيادةَ السياسيةَ في مصر لديها إيمانُ كاملُ بأن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة هي السبيلُ الأمثل إلى تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال المرحلة المقبلة، لما تسهم به في الناتج القومي، وما تتيحه من فرص واسعة للتشغيل والنمو، إذا ما أزُيلت من أمامها المعوقات، وأتيحت لها فرص التمويل والتطوير، وتهيأت لها سياسات التحفيز بمختلف أشكالها، ولذلك فإن مصر تفتح ذراعيها أمام التعاون البناء مع جميع شركاء التنمية فى مختلف أنحاء العالم فى هذا المجال لتحقيق غدٍ أفضل للمصريين.

وشدد عرفان، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمجلس الدولى للمشروعات الصغير بالأمم المتحدة، على أن القيادةَ السياسيةَ فى مصر لديها إيمانُ كاملُ بأن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة هى السبيلُ الأمثل إلى تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى المرحلة القادمة لما تسهم به فى الناتج القومى، وما تتيحه من فرص واسعة للتشغيل والنمو، إذا ما أزُيلت من أمامها المعوقات، وأتيحت لها فرص التمويل والتطوير، وتهيأت لها سياسات التحفيز بمختلف أشكالها، ولذلك فإن مصر تفتح ذراعيها أمام التعاون البناء مع جميع شركاء التنمية فى مختلف أنحاء العالم فى هذا المجال لتحقيق غدٍ أفضل للمصريين.

أخبار متعلقة

75 طبيب سرطان من جميع أنحاء العالم يشاركون في حفل "زامفير" بالقاهرة

75 طبيب سرطان من جميع أنحاء العالم يشاركون في حفل "زامفير" بالقاهرة
عاجل| ترامب: عندما ينمو الاقتصاد الأمريكي ينمو في أنحاء العالم كافة

عاجل| ترامب: عندما ينمو الاقتصاد الأمريكي ينمو في أنحاء العالم كافة
بالفيديو| القمر الأزرق الدموي في جميع أنحاء العالم

بالفيديو| القمر الأزرق الدموي في جميع أنحاء العالم
"فيس بوك" وإنستجرام" يتوقفان عن العمل في غالبية أنحاء العالم

"فيس بوك" وإنستجرام" يتوقفان عن العمل في غالبية أنحاء العالم
8 مارس.. انطلاق مهرجان "دي كاف" بـ50 فعالية من مختلف أنحاء العالم

8 مارس.. انطلاق مهرجان "دي كاف" بـ50 فعالية من مختلف أنحاء العالم

التعليقات

أزمة نهائي كأس مصر

أحدث الأخبار

سفير أمريكا السابق في روسيا عن ولاية بوتين الرابعة: "ركود"

سفير أمريكا السابق في روسيا عن ولاية بوتين الرابعة: "ركود"

ضبط 300 صندوق رنجة فاسدة في الغربية

ضبط 300 صندوق رنجة فاسدة في الغربية

ضبط 6 آلاف علبة زبادي و30 كيلو جبن فاسد في البحيرة

ضبط 6 آلاف علبة زبادي و30 كيلو جبن فاسد في البحيرة

"عبدالعال" لـ"هيثم الحريري": "حولت من مهندس لطبيب ولا إيه؟"

"عبدالعال" لـ"هيثم الحريري": "حولت من مهندس لطبيب ولا إيه؟"

"عرفان" يدعو "الدولي للمشروعات الصغيرة" للمشاركة في منتدى شباب العالم

"عرفان" يدعو "الدولي للمشروعات الصغيرة" للمشاركة في منتدى شباب العالم

اختيارات الوطن

«صلاح بيلعب».. كلمة السر فى «رزق القهاوى»

«صلاح بيلعب».. كلمة السر فى «رزق القهاوى»

تذكرة المترو تؤثر على البيع الإلكترونى: «مفيش توصيل»

تذكرة المترو تؤثر على البيع الإلكترونى: «مفيش توصيل»

مكتبة الكابتن غزالى «شاعر المقاومة» قبلة المشاهير.. ونجله: «صدقة جارية على روحه»

مكتبة الكابتن غزالى «شاعر المقاومة» قبلة المشاهير.. ونجله: «صدقة جارية على روحه»

مصيف «الوقت الضائع»: جدّدوا نشاطكم قبل رمضان

مصيف «الوقت الضائع»: جدّدوا نشاطكم قبل رمضان

بالفيديو| ركاب يتخطون بوابات المترو دون تذاكر.. ومسؤول: غرامة 50 جنيها

بالفيديو| ركاب يتخطون بوابات المترو دون تذاكر.. ومسؤول: غرامة 50 جنيها

الأكثر قراءة

عاجل