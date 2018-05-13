"عرفان" يدعو "الدولي للمشروعات الصغيرة" للمشاركة في منتدى شباب العالم

دعا اللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أعضاء المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة ورواد الأعمال إلى المشاركة في منتدى شباب العالم خلال أغسطس المقبل.

وأكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن القيادةَ السياسيةَ في مصر لديها إيمانُ كاملُ بأن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة هي السبيلُ الأمثل إلى تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال المرحلة المقبلة، لما تسهم به في الناتج القومي، وما تتيحه من فرص واسعة للتشغيل والنمو، إذا ما أزُيلت من أمامها المعوقات، وأتيحت لها فرص التمويل والتطوير، وتهيأت لها سياسات التحفيز بمختلف أشكالها، ولذلك فإن مصر تفتح ذراعيها أمام التعاون البناء مع جميع شركاء التنمية فى مختلف أنحاء العالم فى هذا المجال لتحقيق غدٍ أفضل للمصريين.

وشدد عرفان، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمجلس الدولى للمشروعات الصغير بالأمم المتحدة، على أن القيادةَ السياسيةَ فى مصر لديها إيمانُ كاملُ بأن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة هى السبيلُ الأمثل إلى تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى المرحلة القادمة لما تسهم به فى الناتج القومى، وما تتيحه من فرص واسعة للتشغيل والنمو، إذا ما أزُيلت من أمامها المعوقات، وأتيحت لها فرص التمويل والتطوير، وتهيأت لها سياسات التحفيز بمختلف أشكالها، ولذلك فإن مصر تفتح ذراعيها أمام التعاون البناء مع جميع شركاء التنمية فى مختلف أنحاء العالم فى هذا المجال لتحقيق غدٍ أفضل للمصريين.