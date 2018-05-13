حذف مادة 7 بـ"التجارب السريرية" لعدم دستوريتها.. وعبدالعال: غير مريحة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على حذف المادة 7 بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعروف بـ"التجارب السريرية"، لتلافي عدم الدستورية.

وتنص المادة على: "تختص الجهات المعنية واللجان المؤسسية والجهات البحثية ومراكز التكافؤ الحيوي ومنظمات البحوثالطبية التعاقدية كل فيما يخصه بالتسجيل والمتابعة والتفتيش الميداني على البحوث الطبية مناط تطبيق أحكام هذا القانون وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية".

وقال "عبدالعال": "هذه المادة غير مريحة بالمرة وبها تعارض مصالح، واشتم منها رائحة عدم دستورية".

وأيده النائب محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، بتأكيده أن هذه المادة "تحوم حولها" عدم الدستورية، مطالبا بحذفها.

وانضم الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة لموقف "عبدالعال" و"العماري"، بقوله: "طالما فيها مشكلة عدم دستورية، نوافق على حذفها".

وداعب "عبدالعال"، الحكومة، بقوله: "إيه العمل لو الحكومة رفضت حذف هذه المادة التي تتعارض مع الدستور".