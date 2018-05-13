"البحيرة": الكشف على 1150 مواطنا بالرحمانية بمبادرة "عنيك في عنينا"

أشادت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، بدور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والخيرية، في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ودورهم في تقديم الخدمات المادية والعينية والطبية للأسر الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم كافة أنواع الدعم لهم.

كما أشادت بجهود مؤسسة صناع الخير للتنمية من خلال القافلة التى أطلقتها ضمن مبادرة "عنيك في عنينا" بقرية بويط بمركز الرحمانية، اليوم، بالتعاون مع إحدى شركات الصناعات الدوائية.

وقالت المحافظ، إنه تم الكشف على 1150 مواطنا بالقرية وحصل العديد منهم على القطرات العلاجية اللازمة بالمجان، بالإضافة إلى تحويل 100 شخص لإجراء تدخلات جراحية و200 آخرين لأخذ قياس النظارات الطبية.

وأشار أحمد السماك مدير فرع مؤسسة صناع الخير بالبحيرة، إلى أنه تم توزيع 211 نظارة طبية لأهالى قرية سمخراط بالرحمانية، بالإضافة إلى أخذ مقاسات لعدد 200 نظارة أخرى لأهالى قرية أبو خراش، مضيفا أنه سيتم إجراء العمليات الجراحية من القوافل السابقة بعد قبل شهر رمضان المعظم، وأن التدخلات الجراحية والنظارات الطبية والمساعدات الاجتماعية التى تقدم للأهالى تتم وفقا لأبحاث اجتماعية يجريها فريق المؤسسة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى، لضمان وصول الدعم لمستحقيه.