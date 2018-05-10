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الوطن

اليوم.. محافظ البحيرة تفتتح معرضي "أهلا رمضان" بدمنهور وكفر الدوار

اليوم AM 08:51
كتب: إبراهيم رشوان واحمد حفنى
اليوم.. محافظ البحيرة تفتتح معرضي "أهلا رمضان" بدمنهور وكفر الدوار

المهندسة نادية عبده

تفتتح المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، اليوم، معرضين للسلع الغذائية المخفضة، بمدينتي دمنهور وكفر الدوار تحت شعار "أهلا رمضان".

وقالت المحافظ إن افتتاح هذه المعارض يأتي ضمن توجهات الدولة لتوفير السلع الغذائية بأسعار اقتصادية، وذلك لمحاربة الغلاء وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين محدودي الدخل، مشيرة إلى أن معارض "أهلا رمضان" مقامة بأرض المعارض بمدينة دمنهور وأمام شركة عمر أفندي بشارع أحمد عرابي بمدينة كفر الدوار، في الفترة من 10 مايو حتى 31 مايو، إضافة إلى 17 منفذا بمختلف مدن المحافظة.

وأوضحت أن المعارض تشترك بها 25 شركة من كبرى شركات المواد الغذائية بالمعرض بنسبة خصومات تصل إلى 25%.

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