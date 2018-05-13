بالصور| رئيس مدينة دسوق: مصابو حادث التصادم حالتهم مطمئنة

قال اللواء حمدي الحشاش، مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب ورئيس مركز ومدينة دسوق، إن مصابي حادث تصادم سيارتي ميكروباص بعد عزبة البوصة ما بين مصنع دراج وعزبة البوصة على طريق "قلين-دسوق"، حالتهم مطمئنة وتلقوا العلاج اللازم بعد توفيره لهم بمستشفى دسوق العام، ولا توجد حالات خطيرة بينهم.

وأضاف أنه تم نقل حالتين إلى مستشفى كفر الشيخ العام بناءً على طلب ذويهم لقربهم من بلدتهم، حيث إنهما مقيمان بمدينة قطور التابعة لمحافظة الغربية.

وتابع رئيس مركز ومدينة دسوق، لـ"الوطن"، أنه اطمئن على المصابين برفقته عدداً من القيادات الطبية، وأمر بتوفير المستلزمات وخيوط الجراحة والأدوية، لعلاج المصابين، كما تم استدعاء كافة أطباء العظام لعمل "جبيرات" للمصابين بكسور وعلاجهم.

وتابع أن أغلب الحالات مُصابة بكسور في اليد والقدم، وأنه تم رفع حالة الطوارئ بمستشفى دسوق العام لعلاجهم، مع تواجد الأطقم الطبية والتمريض وعدداً من المسعفين وسيارات الإسعاف بقيادة الدكتور أحمد الجنزورى، مدير مرفق اسعاف كفر الشيخ، لنقل المصابين إلى المستشفيات الأخرى، إذا استدعى الأمر ذلك.

وكان 25 شخصاً، أصيبو اليوم السبت، في حادث تصادم مروع بين سيارتى ميكروباص كانتا تقل ركاباً من مدينة قلين إلى دسوق والعكس بمحافظة كفر الشيخ، حيث تلقت إدارة النجدة ومرفق الإسعاف استغاثات من المواطنين بوقوع حادث بعد عزبة البوصة ما بين مصنع دراج وعزبة البوصة على طريق قلين-دسوق، ودفع مرفق اسعاف كفر الشيخ بقيادة الدكتور أحمد الجنزورى، مدير المرفق بـ18سيارة لنقل المصابين وتم نقلهم إلى مستشفى دسوق العام.