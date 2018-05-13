تسجيل الدخول

الوطن

المفتي يدين تفجير إندونيسيا: حرمة الدماء أشد عند الله من حرمة الكعبة

منذ 8 دقيقة
كتب: سعيد حجازي
المفتي يدين تفجير إندونيسيا: حرمة الدماء أشد عند الله من حرمة الكعبة

د.شوقي علام - مفتي الجمهورية

أدانَ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، تفجيرَ ثلاث كنائس في مدينة سورابايا، ثاني أكبر مدن إندونيسيا، اليوم، وأسفر عن مقتل نحو 11 شخصًا على الأقل وإصابة العشرات.

وقال المفتي، في بيان، إنَّ مَن يعتدي على الكنائس ويروِّع الآمنين فيها هو خصيم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال: «من آذى ذميًّا فأنا خصمه، ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة»، مشددًا على أن ما تفعله جماعات التطرف والإرهاب حرام شرعًا ومخالف للمقاصد العليا للشريعة التي دعت إلى حفظ الأنفس، وجعلت حرمة الدماء أشد من حرمة الكعبة المشرفة.

وشدد المفتي، أيضا، على أن الشريعة الإسلامية ترفض كل صور الإرهاب والعنف، التي تتنافى تمامًا مع دعوة الشريعة الإسلامية للحفاظ على النفس البشرية، ورفض كل صور الاعتداء على الآمنين والأبرياء دون وجه حق، مؤكدًا أن تلك الأعمال الإرهابية تشوه صورة الإسلام الذي دعا إلى التسامح والتعايش والرحمة.

أخبار متعلقة

مفتي الجمهورية يستقبل وزيرة التنسيق الإندونيسية لبحث التعاون بينهما

مفتي الجمهورية يستقبل وزيرة التنسيق الإندونيسية لبحث التعاون بينهما
مفتي الجمهورية يهنئ الشعوب الإسلامية والعربية بذكرى "النصف من شعبان"

مفتي الجمهورية يهنئ الشعوب الإسلامية والعربية بذكرى "النصف من شعبان"
مفتي الجمهورية على إذاعة "القرآن الكريم" يوميا في رمضان

مفتي الجمهورية على إذاعة "القرآن الكريم" يوميا في رمضان
مفتي الجمهورية يدين العملية الانتحارية في العاصمة الأفغانية "كابول"

مفتي الجمهورية يدين العملية الانتحارية في العاصمة الأفغانية "كابول"
مفتي الجمهورية مهنئا العمال في عيدهم: العمل والإنتاج وحب الوطن سبيلنا

مفتي الجمهورية مهنئا العمال في عيدهم: العمل والإنتاج وحب الوطن سبيلنا
مفتي الجمهورية يستقبل وفدا من مركز "كايسيد" للحوار بين أتباع الأديان

مفتي الجمهورية يستقبل وفدا من مركز "كايسيد" للحوار بين أتباع الأديان
مفتي الجمهورية ينعى قدري حفني: أحد أهم المفكرين في العصر الحديث

مفتي الجمهورية ينعى قدري حفني: أحد أهم المفكرين في العصر الحديث

التعليقات

أزمة نهائي كأس مصر

أحدث الأخبار

سفير أمريكا السابق في روسيا عن ولاية بوتين الرابعة: "ركود"

سفير أمريكا السابق في روسيا عن ولاية بوتين الرابعة: "ركود"

ضبط 300 صندوق رنجة فاسدة في الغربية

ضبط 300 صندوق رنجة فاسدة في الغربية

ضبط 6 آلاف علبة زبادي و30 كيلو جبن فاسد في البحيرة

ضبط 6 آلاف علبة زبادي و30 كيلو جبن فاسد في البحيرة

"عبدالعال" لـ"هيثم الحريري": "حولت من مهندس لطبيب ولا إيه؟"

"عبدالعال" لـ"هيثم الحريري": "حولت من مهندس لطبيب ولا إيه؟"

"عرفان" يدعو "الدولي للمشروعات الصغيرة" للمشاركة في منتدى شباب العالم

"عرفان" يدعو "الدولي للمشروعات الصغيرة" للمشاركة في منتدى شباب العالم

اختيارات الوطن

«صلاح بيلعب».. كلمة السر فى «رزق القهاوى»

«صلاح بيلعب».. كلمة السر فى «رزق القهاوى»

تذكرة المترو تؤثر على البيع الإلكترونى: «مفيش توصيل»

تذكرة المترو تؤثر على البيع الإلكترونى: «مفيش توصيل»

مكتبة الكابتن غزالى «شاعر المقاومة» قبلة المشاهير.. ونجله: «صدقة جارية على روحه»

مكتبة الكابتن غزالى «شاعر المقاومة» قبلة المشاهير.. ونجله: «صدقة جارية على روحه»

مصيف «الوقت الضائع»: جدّدوا نشاطكم قبل رمضان

مصيف «الوقت الضائع»: جدّدوا نشاطكم قبل رمضان

بالفيديو| ركاب يتخطون بوابات المترو دون تذاكر.. ومسؤول: غرامة 50 جنيها

بالفيديو| ركاب يتخطون بوابات المترو دون تذاكر.. ومسؤول: غرامة 50 جنيها

الأكثر قراءة

عاجل