المفتي يدين تفجير إندونيسيا: حرمة الدماء أشد عند الله من حرمة الكعبة

أدانَ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، تفجيرَ ثلاث كنائس في مدينة سورابايا، ثاني أكبر مدن إندونيسيا، اليوم، وأسفر عن مقتل نحو 11 شخصًا على الأقل وإصابة العشرات.

وقال المفتي، في بيان، إنَّ مَن يعتدي على الكنائس ويروِّع الآمنين فيها هو خصيم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال: «من آذى ذميًّا فأنا خصمه، ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة»، مشددًا على أن ما تفعله جماعات التطرف والإرهاب حرام شرعًا ومخالف للمقاصد العليا للشريعة التي دعت إلى حفظ الأنفس، وجعلت حرمة الدماء أشد من حرمة الكعبة المشرفة.

وشدد المفتي، أيضا، على أن الشريعة الإسلامية ترفض كل صور الإرهاب والعنف، التي تتنافى تمامًا مع دعوة الشريعة الإسلامية للحفاظ على النفس البشرية، ورفض كل صور الاعتداء على الآمنين والأبرياء دون وجه حق، مؤكدًا أن تلك الأعمال الإرهابية تشوه صورة الإسلام الذي دعا إلى التسامح والتعايش والرحمة.