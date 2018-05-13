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الوطن

"عبدالعال" لـ"هيثم الحريري": "حولت من مهندس لطبيب ولا إيه؟"

منذ 4 دقيقة
كتب: هبة أمين
"عبدالعال" لـ"هيثم الحريري": "حولت من مهندس لطبيب ولا إيه؟"

د.علي عبد العال

مازح الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، النائب هيثم الحريري، بقوله "إيه يا هيثم إنت حولت من مهندس لطبيب".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، المخصصة لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعروف بـ"التجارب السريرية"، ردًا على كثرة التعديلات التي تقدم بها "الحريري"، في أثناء مناقشة مواد القانون.

وتنازل "الحريري"، عن التعديل الذي تقدم به على المادة 7 بمشروع القانون والتي تنص على: "تختص الجهات المعنية واللجان المؤسسية والجهات البحثية ومراكز التكافؤ الحيوي ومنظمات البحوث الطبية التعاقدية كل فيما يخصه بالتسجيل والمتابعة والتفتيش الميداني على البحوث الطبية مناط تطبيق أحكام هذا القانون وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية".

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