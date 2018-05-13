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الوطن

النيابة بـ"خلية ميكروباص حلوان" تطالب بتطبيق "الحرابة" وإعدام المتهمين

منذ 32 دقيقة
كتب: علاء يوسف
النيابة بـ"خلية ميكروباص حلوان" تطالب بتطبيق "الحرابة" وإعدام المتهمين

صورة أرشيفية

واصلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسين قنديل، الاستماع إلى مرافعة النيابة في محاكمة 32 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية ميكروباص حلوان"، والمتهمون فيها بقتل معاون مباحث حلوان و6 أمناء شرطة آخرين.

وطلب ممثل النيابة من هيئة المحكمة في نهاية مرافعته توقيع أقصى العقوبة على المتهمين، قائلا "أطالب بتوقيع حد الحرابة على المتهمين فمن قتل يقتل"، وطالب ممثل النيابة بإعدام المتهمين شنقا.

وأكد ممثل النيابة لهيئة المحكمة، "نحاكم اليوم سفاحون يحاربون الله ورسوله، مارقون عن الدين، فلا تأخذنا بهم رحمة أو شفقة، ليكن حكمكم مدويا فيه القصاص والعبرة".

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