للمرة الأولى منذ 13 عاما.. إيران وقطر تعقدان اللجنة الاقتصادية

كشفت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن استضافة العاصمة القطرية "الدوحة"، اليوم، لاجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وقطر لأول مرة منذ 13 عاما، موضحة أن وفدا إيرانيا يضم 70 من الخبراء ورجال الأعمال من القطاعات الخاصة والعامة برئاسة مساعد وزير الصناعة والمناجم والتجارة محمد رضا فياض توجه للدوحة للمشاركة في الاجتماع الذي يستمر يومين، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وأوضح فياض بعد وصوله إلى الدوحة، أنه سيتم خلال اجتماع اللجنة المشتركة مناقشة العديد من القضايا العالقة بين البلدين، مشيرًا إلى أن هناك 5 لجان تعقد اجتماعات تخصصية تتناول خلالها مختلف القضايا المتعلقة بالتجارة والمناجم والجمارك والنفط والبتروكيماويات والصادرات والشؤون المصرفية.

وأضاف المسؤول الإيراني، أن التعاون الوثيق بين إيران وقطر أخذ منحى جديدا ويتحرك نحو تعزيز العلاقات، ورغم أن حجم التبادل التجاري مع قطر ضئيل جدا إلا أنه من المتوقع أن يشهد التبادل التجاري تقدما ملحوظا من خلال التخطيط المناسب.