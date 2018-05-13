تسجيل الدخول

الوطن

للمرة الأولى منذ 13 عاما.. إيران وقطر تعقدان اللجنة الاقتصادية

منذ 17 دقيقة
كتب: وكالات
للمرة الأولى منذ 13 عاما.. إيران وقطر تعقدان اللجنة الاقتصادية

صورة أرشيفية

كشفت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن استضافة العاصمة القطرية "الدوحة"، اليوم، لاجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وقطر لأول مرة منذ 13 عاما، موضحة أن وفدا إيرانيا يضم 70 من الخبراء ورجال الأعمال من القطاعات الخاصة والعامة برئاسة مساعد وزير الصناعة والمناجم والتجارة محمد رضا فياض توجه للدوحة للمشاركة في الاجتماع الذي يستمر يومين، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وأوضح فياض بعد وصوله إلى الدوحة، أنه سيتم خلال اجتماع اللجنة المشتركة مناقشة العديد من القضايا العالقة بين البلدين، مشيرًا إلى أن هناك 5 لجان تعقد اجتماعات تخصصية تتناول خلالها مختلف القضايا المتعلقة بالتجارة والمناجم والجمارك والنفط والبتروكيماويات والصادرات والشؤون المصرفية.

وأضاف المسؤول الإيراني، أن التعاون الوثيق بين إيران وقطر أخذ منحى جديدا ويتحرك نحو تعزيز العلاقات، ورغم أن حجم التبادل التجاري مع قطر ضئيل جدا إلا أنه من المتوقع أن يشهد التبادل التجاري تقدما ملحوظا من خلال التخطيط المناسب.

 

أخبار متعلقة

وزير خارجية قطر: بلادنا ليست ودودة جدا تجاه إيران

وزير خارجية قطر: بلادنا ليست ودودة جدا تجاه إيران
"العربية": قطر ترفض الأدلة على تورط إيران في زعزعة استقرار المنطقة

"العربية": قطر ترفض الأدلة على تورط إيران في زعزعة استقرار المنطقة

قطر واللعب مع إيران
إيران تغرق أسواق قطر بمواد فاسدة

إيران تغرق أسواق قطر بمواد فاسدة
قطر مهتمة بتعزيز التجارة البحرية مع إيران

قطر مهتمة بتعزيز التجارة البحرية مع إيران
سياسيون يكشفون لماذا دعمت قطر المغرب في أزمته مع حليفتها إيران؟

سياسيون يكشفون لماذا دعمت قطر المغرب في أزمته مع حليفتها إيران؟

التعليقات

أزمة نهائي كأس مصر

أحدث الأخبار

ضبط مصنع أسطوانات بوتاجاز ومستحضرات تجميل غير صالحة في الغربية

ضبط مصنع أسطوانات بوتاجاز ومستحضرات تجميل غير صالحة في الغربية

حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة في قليوب

حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة في قليوب

وصول لجنة النقل بالبرلمان إلى ميناء سفاجا البحري لبدء زيارة الـ4 أيام

وصول لجنة النقل بالبرلمان إلى ميناء سفاجا البحري لبدء زيارة الـ4 أيام

"العربية لحقوق الإنسان" عن المجتمع المدني الفلسطيني: نموذج ملهم

"العربية لحقوق الإنسان" عن المجتمع المدني الفلسطيني: نموذج ملهم

ضبط 7950 لتر بتزين مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالغربية

ضبط 7950 لتر بتزين مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالغربية

اختيارات الوطن

«صلاح بيلعب».. كلمة السر فى «رزق القهاوى»

«صلاح بيلعب».. كلمة السر فى «رزق القهاوى»

تذكرة المترو تؤثر على البيع الإلكترونى: «مفيش توصيل»

تذكرة المترو تؤثر على البيع الإلكترونى: «مفيش توصيل»

مكتبة الكابتن غزالى «شاعر المقاومة» قبلة المشاهير.. ونجله: «صدقة جارية على روحه»

مكتبة الكابتن غزالى «شاعر المقاومة» قبلة المشاهير.. ونجله: «صدقة جارية على روحه»

مصيف «الوقت الضائع»: جدّدوا نشاطكم قبل رمضان

مصيف «الوقت الضائع»: جدّدوا نشاطكم قبل رمضان

بالفيديو| ركاب يتخطون بوابات المترو دون تذاكر.. ومسؤول: غرامة 50 جنيها

بالفيديو| ركاب يتخطون بوابات المترو دون تذاكر.. ومسؤول: غرامة 50 جنيها

الأكثر قراءة

عاجل