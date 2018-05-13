"عبدالعال" يحذر النواب من التوقيع على مشروعات القوانين "مجاملة"

جدد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، تحذيره لأعضاء البرلمان، من التوقيع على أي أوراق "مجاملة" لبعضهم البعض دون قراءتها أو الاضطلاع عليها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، المخصصة لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعروف بـ"التجارب السريرية".

وقال "عبدالعال"، للنواب منفعلًا: "كانت هناك مشاكل كثيرة في السابق وتم إبلاغ النيابة العامة، وهناك نسبة توقيع لمجلس النواب على خلاف الحقيقة، وهناك مشروعات قوانين من 3 صفحات وبيخلوك توقع على الصفحة الأخيرة فقط، وهذا كلام غير جائز، أن يتم التوقيع على مشروع قانون دون قراءته".

وتابع "عبدالعال": "أحذر للمرة الألف من توقيع المجاملات، مش معقول نواب يجمعوا 60 توقيعًا على بعض القوانين في أقل من 60 ثانية، توقيعات النائب قوية وخطيرة ومهمة.

وقال "عبدالعال"، غاضبا: "رفضت طلب إعادة مداولة لأنه غير مستوفي الشروط".