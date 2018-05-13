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الوطن

عائلة انتحارية من 6 أفراد ارتكبت الاعتداءات على 3 كنائس في إندونيسيا

منذ 15 دقيقة
كتب: أ ف ب
عائلة انتحارية من 6 أفراد ارتكبت الاعتداءات على 3 كنائس في إندونيسيا

الاعتداءات ضد كنائس في إندونيسيا

أكد قائد الشرطة الإندونيسية تيتو كارنافيان، أن عائلة من 6 أفراد، بينهم طفلتان، نفذت اعتداءات انتحارية تبناها تنظيم "داعش"، أسفرت عن مقتل 11 شخصا وسقوط عشرات الجرحى، إثر استهداف 3 كنائس.

وقال كارنافيان، إن العائلة المكونة من أم وأب وطفلتين بعمر 9 أعوام و12 عاما وولدين بعمر 16 و18 عاما مرتبطة بشبكة "جماعة أنصار الدولة" التي تبايع تنظيم "داعش".

وندد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، بالاعتداءات وقال للصحفيين "علينا أن نتحد لمواجهة الإرهاب.. الدولة لن تتهاون مع هذا العمل الجبان".

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