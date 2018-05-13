البيت الأبيض: نزع أسلحة كوريا الشمالية لابد شمل الكيميائية والبيولوجية

أعلن مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، اليوم الأحد، أن نزع السلاح من كوريا الشمالية لابد وأن يشتمل على الأسلحة الكيميائية والبيولوجية.

وقال بولتون خلال لقاء تلفزيوني على قناة "سي أن أن" الأمريكية، ردا على سؤال حول ما هو "نزع السلاح النووي الكامل" الذي تسعى إليه الولايات المتحدة: "هذا يشمل جميع جوانب البرنامج النووي."

وأضاف: وبالطبع برنامج الصواريخ البيولوجية، كما هو الحال مع إيران، وكل جوانب استيرادها للأسلحة النووية. أعتقد أننا يجب أن ننظر إلى برنامجها للأسلحة الكيميائية والبيولوجية."

وأضاف مستشار الرئيس الأمريكي: "هذا برنامج طموح، ومن المهم التحقق مما إذا كانت كوريا الشمالية قد اتخذت قرارا استراتيجيا بالتخلص من أسلحة الدمار الشامل."