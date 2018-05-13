الدفاع في قضية الطفل يوسف: الحكم به خطأ وسنطعن عليه أمام النقض

قال المحامي إبراهيم السعيد، دفاع المتهم ماجد خالد في قضية قتل الطفل يوسف في ميدان الحصري، إن الحكم إدانة موكله بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، به خطأ في تطبيق عقوبة حيازة السلاح، وأنه سيطعن عليه بالنقض خلال 60 يوما تبدأ من اليوم.

وأضاف السعيد، لـ"الوطن"، أن موكله لم يكن يحمل سلاحا، كما أنه لم يُضبط أي أسلحة في القضية، ووصف الحكم بأنه مناقض لنفسه، حيث إن المحكمة برأت موكله من تهمة القتل الخطأ، وأدانته بحيازة سلاح لم يحمله.

وأكد المحامي، أن الشاهد الوحيد في القضية عدل عن أقواله أمام المحكمة، وقال إنه كان مُجبرًا عليها.

وأصدرت محكمة جنايات الجيزة، اليوم، حكما بمعاقبة المتهمين زياد محمد فرج "طالب"، وطاهر محمد أمين ضابط سابق بمدرية أمن الفيوم، وخالد أحمد عبدالتواب محمد نجل عضو بمجلس النواب، بالسجن لمدة 7 سنوات، وتغريم منهم 20 ألف جنيه، لإدانتهم بقتل الطفل يوسف في ميدان الحصري، مايو العام الماضي، عن طريق الخطأ، وحيازة أسلحة وذخيرة دون ترخيص.

كما عاقبت المحكمة المتهم ماجد خالد السيد طالب، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات عن تهمة حيازة سلاح دون ترخيص، وقضت ببراءته من تهمة القتل الخطأ.