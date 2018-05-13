وزيرا الدفاع والخارجية يصلان موسكو قبل مشاورات "2+2"

وصل سامح شكري، وزير الخارجية، والفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع، إلى العاصمة الروسية موسكو، قبل يوم من المشاورات المصرية الروسية في إطار صيغة 2+2 بين وزيريّ دفاع وخارجية البلدين.

وتعقد المشاورات على نحو منتظم للمرة الرابعة، ومن المقرر أن تتناول سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية، استنادا إلى الطفرة التي شهدتها العلاقات بين البلدين في أعقاب الزيارة الأخيرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مصر خلال ديسمبر 2017، والتي شهدت التوقيع على عقود إنشاء محطة الضبعة النووية، وما تلى ذلك من استئناف الطيران المباشر بين البلدين في أبريل 2018.