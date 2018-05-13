"دعم مصر" يتمسك بتبعية "تنمية الصعيد" لرئاسة مجلس الوزراء

رفض النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف "دعم مصر"، أن تكون تبعية "الهيئة العليا لتنمية جنوب الصعيد" وفقا لمشروع قانون مقدم من الحكومة، لوزارة التنمية المحلية، مطالبا بأن تكون تابعة لرئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، المخصصة لمناقشة مشروع القانون.

وقال "السويدي"، إن هيئة بهذا الحجم، لايمكن أن تكون تبعيتها لوزيرالتنمية المحلية، ولكن يجب أن تكون تابعة لرئيس الوزراء.

ورد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بقوله: "تقصد لإعطاءها قدر من الاستقلالية، ويصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية للهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء".

وعقب "السويدي"، قائلا: "مينفعش نقول الوزير المختص، ولكن نترك إصدارها لرئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية".