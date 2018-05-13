الحكومة: اختيار مواقع لإنشاء مراسي نيلية في محافظات الصعيد

أعلنت الحكومة عن قيامها بدراسة إنشاء "مرسى" جنوب منطقة البحر الأعظم بالجيزة ضمن خطط النهوض بالسياحة، وذلك على أن تقوم وزارة الري بدراسة المقترحات التي سيتقدم بها المستثمرين لإختيار أنسب المواقع والوقوف على أفضل آلية لطريقة استغلال "المرسى".

وجاء القرار على هامش اجتماع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم مع مجموعة من المستثمرين السياحيين

وتم الاتفاق على اختيار مواقع لإنشاء مراسي نيلية في محافظات بني سويف والمنيا وسوهاج لتطوير السياحة النيلية بغرض الإستفادة من المزارات السياحية بتلك المحافظات وتعظيم دور السياحة الثقافية واستعادة دور الصناديق المكلفة بحماية المحميات الطبيعية في البحر الأحمر.

وتشكيل وفد من المستثمرين السياحيين للقاء رئيس اللجنة التشريعية لمجلس الوزراء لمراجعة الجوانب القانونية المتعلقة بالتراخيص في مجال السياحة.