باشات: وفد من النواب يشارك بانتخابات لجان البرلمان الأفريقي

أكد حاتم باشات، نائب حزب المصريين الأحرار عن دائرة الزيتون والأميرية وعضو لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان، أن وفدا من البرلمان المصري يشارك غدا في انتخابات اللجان المتخصصة بالبرلمان الأفريقي، التي تستمر يومين، بعد مشاركة الوفد في انتخابات رئاسة البرلمان بدولة جنوب أفريقيا، بمقر البرلمان الأفريقي بالعاصمة جوهانسبرج.

وقال باشات، إنه على هامش الانتخابات التي تجرى تم عقد اجتماع للجنة الشئون الخارجية وفض المنازعات، لمناقشة موقف الدول الأفريقية من انتشار "الأسلحة القصيرة" والعمل على وقف انتشارها.

وأضاف نائب المصريين الأحرار، أن مصر لها دورها الواضح في كل الفاعليات التي تجري بشأن انتخابات البرلمان الأفريقي، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه الأمور مستقبلا لتكون مصر في صدارة الدول الفائزة برئاسة البرلمان الأفريقي.