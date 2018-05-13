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الوطن

أكثر من 31 قتيلا في اشتباكات قبلية في ليبيا خلال مايو

منذ 17 دقيقة
كتب: أ ف ب
أكثر من 31 قتيلا في اشتباكات قبلية في ليبيا خلال مايو

أكثر من 31 قتيلا في اشتباكات قبلية في ليبيا هذا الشهر

قتل أكثر من 31 شخصا في اشتباكات بين قبائل متنازعة هزت مدينة سبها جنوب ليبيا منذ بداية شهر مايو، بحسب ما ذكر مصدر طبي الأحد.

وقتل 8 أشخاص نهاية الأسبوع الماضي عند اندلاع العنف في "سبها" على بعد حوالى 600 كيلومتر جنوب طرابلس، بحسب المصدر الذي أضاف أن 18 شخصا آخرين أصيبوا في الاشتباكات.

وتشهد "سبها" أعمال عنف منذ فبراير بسبب خصومات بين القبائل أدت في غالب الأحيان إلى سفك الدماء.

ووقع اقتتال السبت بين قبائل متنافسة على السيطرة على قلعة تطل على سبها المعروفة بطرق التهريب المنتشرة فيها.

ودار الاقتتال بين قبيلتي "اولاد سليمان" و"التبو" المتهمة بأنها تضم أجانب وخصوصا من تشاد.

ومنذ بداية مايو قتل أكثر من 31 شخصا وأصيب 121 أخرون في الاشتباكات القبلية، بحسب المصدر الطبي الذي رفض كشف هويته.

وأعربت البعثة الدولية في ليبيا مرارا عن قلقها حيال تصاعد العنف.

وقالت البعثة، في بيان على حسابها على "تويتر" في وقت متاخر السبت، إنها قلقة للغاية من التصعيد الاخير في سبها.

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