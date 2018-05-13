عزل معتمر مسن للاشتباه في إصابته بفيروس كورونا

قررت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، اليوم، عزل معتمر مصري قادم من المملكة العربية السعودية، وذلك بسبب الاشتباه في إصابته بفيروس "كورونا".

وقالت مصادر طبية بالمطار، اليوم الأحد، إنه فى أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية رقم 640 القادمة من المدنية المنورة، اشتبهت سلطات الحجر الصحي في إصابة راكب مسن بفيروس "كورونا"، لظهور أعراض المرض عليه.

عزل الراكب ونقل لمستشفى الحميات بالعباسية، وذلك لإجراء التحاليل الطبية اللازمة، والتأكد من إيجابية الاشتباه أو خلو الراكب من العدوى.