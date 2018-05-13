تسجيل الدخول

الوطن

القضاء الإداري يقضي بوقف فرض "العدل" رسوم على الدعاوى العمالية الخاسرة

منذ 35 دقيقة
كتب: محمد عيسى
القضاء الإداري يقضي بوقف فرض "العدل" رسوم على الدعاوى العمالية الخاسرة

وزارة العدل

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من أسامة أبوذكري المحامي، التى يطالب فيها بوقف وإلغاء قرار وزير العدل بفرض رسوم قضائية على الدعاوى العمالية الخاسرة.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 16236 لسنة 72 قضائية، والتي اختصمت كلاً من وزير العدل، ورئيس محكمة جنوب الجيزة، ورئيس قلم المطالبات، ورئيس وحدة التنفيذ بالمحكمة، أن قرار وزير العدل رقم 2 لسنة 2009 ميلاديًا، مخالف للدستور والقانون، حيث إنه يفرض مطالبات على الدعاوى العمالية الخاسرة الخاصة بالتعويضات في شأن الفصل والتعسفي، وغيرها من الدعاوى دون سند من الدستور أو القانون.

وأضافت الدعوى: "الدعاوى القضائية بموجب الدستور مجانية الرسوم وخاصةً العمالية منها، إلا أن وزير العدل بقرار باطل ومنعدم بالعديد من الأحكام القضائية الصادرة من محكمة النقض والدستورية والإدارية مصر على الاستمرار فيه".

وأشارت الدعوى إلى، أنه لا يعقل أن يلجأ المتقاضي لقاضيه الطبيعي فيخسر دعواه، فيطالب برسوم قضائية بآلاف الجنيهات بموجب قرار من وزير العدل.

وأوضحت الدعوى، أن تقدير الرسوم استنادًا للقرار محل الطعن يجعل من الرسوم القضائية وكأنها أصبحت بمثابة غرامة أو عقوبة على اللجوء إلى القضاء دون النظر لتعذر المدعي في الدعوى لإثبات دعواه أو شاب دعواه عيب شكلي يمكن تداركه فيما بعد يؤدي في حالة رفض الدعوى إلى تقدير رسوم بالآلاف من الجنيهات.

أخبار متعلقة

11 فبراير.. أولى جلسات نظر وقف فرض رسوم على الدعاوى العمالية الخاسرة

11 فبراير.. أولى جلسات نظر وقف فرض رسوم على الدعاوى العمالية الخاسرة
تأجيل دعوى وقف فرض رسوم على الدعاوى العمالية الخاسرة لـ 11 مارس

تأجيل دعوى وقف فرض رسوم على الدعاوى العمالية الخاسرة لـ 11 مارس
تأجيل نظر دعوى فرض رسوم على الدعاوى العمالية الخاسرة لـ8 إبريل

تأجيل نظر دعوى فرض رسوم على الدعاوى العمالية الخاسرة لـ8 إبريل
13 مايو.. الحكم في دعوى إلغاء فرض رسوم على الدعاوى العمالية الخاسرة

13 مايو.. الحكم في دعوى إلغاء فرض رسوم على الدعاوى العمالية الخاسرة
غدا.. الحكم في دعوى إلغاء فرض رسوم على الدعاوى العمالية الخاسرة

غدا.. الحكم في دعوى إلغاء فرض رسوم على الدعاوى العمالية الخاسرة

التعليقات

أزمة نهائي كأس مصر

أحدث الأخبار

بث مباشر.. السيسي يشهد نموذج محاكاة الاتحاد الإفريقي

بث مباشر.. السيسي يشهد نموذج محاكاة الاتحاد الإفريقي

محمود الهباش: دول إسلامية ستشارك في حفل افتتاح سفارة أمريكا بالقدس

محمود الهباش: دول إسلامية ستشارك في حفل افتتاح سفارة أمريكا بالقدس

وصول السيسي إلى مقر انعقاد نموذج محاكاة الاتحاد الإفريقي

وصول السيسي إلى مقر انعقاد نموذج محاكاة الاتحاد الإفريقي

"شرطة الرعاية اللاحقة" توزع سلعا غذائية على أسر السجناء والمفرج عنهم

"شرطة الرعاية اللاحقة" توزع سلعا غذائية على أسر السجناء والمفرج عنهم

شبيه صلاح لـ"الوطن": "مفيش لاعب هيعرف يحطم أرقام الفرعون بتاعنا"

اختيارات الوطن

بالصور.. تكريم «صلاح» بجائزتي الهداف وأفضل لاعب بـ «البريميرليج»

بالصور.. تكريم «صلاح» بجائزتي الهداف وأفضل لاعب بـ «البريميرليج»

تذكرة المترو تؤثر على البيع الإلكترونى: «مفيش توصيل»

تذكرة المترو تؤثر على البيع الإلكترونى: «مفيش توصيل»

«صلاح بيلعب».. كلمة السر فى «رزق القهاوى»

«صلاح بيلعب».. كلمة السر فى «رزق القهاوى»

مكتبة الكابتن غزالى «شاعر المقاومة» قبلة المشاهير.. ونجله: «صدقة جارية على روحه»

مكتبة الكابتن غزالى «شاعر المقاومة» قبلة المشاهير.. ونجله: «صدقة جارية على روحه»

مصيف «الوقت الضائع»: جدّدوا نشاطكم قبل رمضان

مصيف «الوقت الضائع»: جدّدوا نشاطكم قبل رمضان

الأكثر قراءة

عاجل