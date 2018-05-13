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الوطن

رئيس "التعليم العام" يتفقد لجنة النظام والمراقبة بقطاع الإسماعيلية

منذ 26 دقيقة
كتب: محمود عبد الرحمن
رئيس "التعليم العام" يتفقد لجنة النظام والمراقبة بقطاع الإسماعيلية

رئيس قطاع التعليم العام خلال جولته بالاسماعيلية

تفقد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، لجنة النظام والمراقبة بقطاع الإسماعيلية الذي يضم محافظات الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، شمال سيناء، جنوب سيناء، وبعض إدارات محافظة الشرقية، يرافقه خالد عبدالحكم مدير عام الامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، وفاخر عبدالعزيز مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية.

وقال حجازي، إن الزيارة استهدفت بشكل رئيسي الاطمئنان على الاستعدادات النهائية للجنة النظام والمراقبة بقطاع الإسماعيلية لعقد امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018.

وتضمنت الزيارة متابعة سير امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني من شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، بلجنة مدرسة المجمع التعليمي الإعدادي، والتي تضم 13 لجنة امتحانية بإجمالي 259 طالبا، مقسمين ما بين عربي ولغات ودولي، وإجمالي عدد العاملين باللجنة 32 عضوا، ولا يوجد تغيب من العاملين بها، حيث أدى طلاب الإعدادية بقسميها "اللغات والعربي" امتحان العلوم للعربي وامتحان الرياضيات للغات، وستنتهي الامتحانات في المحافظة يوم 14 مايو.

وأكد حجازي في نهاية الزيارة على أن الامتحانات تسير بشكل منضبط، ولا توجد شكاوى من الطلاب بشأن الأسئلة.

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