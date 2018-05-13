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الوطن

مستشار وزير السياحة السابق يُحذر السائحين من استغلال الشركات الوهمية

منذ 27 دقيقة
كتب: محمود البدوي
مستشار وزير السياحة السابق يُحذر السائحين من استغلال الشركات الوهمية

وليد البطوطي

قال وليد البطوطي، مستشار وزير السياحة السابق، إن مباردة ترويج للأماكن السياحية في مصر، حملة شبابية تفيد مصر، محذرًا السائحين من شركات السياحة الوهمية علي مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تنظم رحلات داخل الأهرامات بمبلغ 25 دولار.

وأضاف البطوطي، خلال مداخلة هاتفية على قناة "تن"،  أن الشركات الوهمية التي تنصب أو تقدم خدمة أقل عن التي أعلنت عنها، تضيع الفرص على مصر في إدخال العملة الصعبة، وتقلل عدد السائحين.

وأشاد مستشار وزير السياحة، بحملات الشباب التي تروج للأماكن السياحية في مصر، لأنها تنشر التوعية، وجعلوا الفيوم مقصد سياحي وجذبت السائحين بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.

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