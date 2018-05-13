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الوطن

الحكومة: إعداد برامج السياحة النيلية القصيرة في نطاق القاهرة الكبرى

منذ 37 دقيقة
كتب: وائل سعد
الحكومة: إعداد برامج السياحة النيلية القصيرة في نطاق القاهرة الكبرى

الحكومة : إعداد برامج السياحة النيلية القصيرة في نطاق القاهرة الكبرى

وجه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة استكمال جهود تنشيط وتنمية القطاع السياحي، والتطوير المستمر في البنية التحتية في مختلف المحافظات للنهوض بهذا القطاع الحيوي والهام وإستقبال المزيد من الاستثمارات السياحية، فضلاً عن إعداد برامج السياحة النيلية القصيرة في نطاق القاهرة الكبرى وبعض المحافظات لتنشيط السياحة الثقافية.

ويأتي ذلك لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتنوعة المتاحة من المراسي والفنادق العائمة والمواقع الأثرية الموجودة في مصر بما يدعم الحركة السياحية والاستثمارية.

وأكد رئيس الوزراء حرص الدولة علي تقديم كافة التيسيرات لتحفيز الاستثمار السياحي، جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم مع مجموعة من المستثمرين السياحيين حضره وزراء الموارد المائية والري، والأثار، والسياحة، والتنمية المحلية لبحث سبل تطوير منظومة السياحة النيلية وإستغلال طاقات الفنادق العائمة.

وخلال الاجتماع تم إستعراض ورقة عمل تقدم بها مجموعة من المستثمرين السياحيين لزيادة الغرف الفندقية بالقاهرة لإستيعاب الزيادات المتوقعة في نسب إشغال وارتفاع الطلب علي القاهرة الكبرى كمقصد سياحي خاصة علي خلفية قرب إفتتاح المتحف المصرى الكبير.

وتضمنت ورقة العمل مقترحات بنقل مجموعة من الفنادق العائمة إلي القاهرة الكبرى لزيادة الطاقة الإستيعابية بمنطقة الهرم وجنوب القاهرة بنسبة 30% من خلال الإستغلال الأمثل من طاقة أسطول الفنادق العائمة، والتي يقدر عددها بنحو 259 فندقاً (ما بين القاهرة وأسوان).

 

 

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