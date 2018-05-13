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الوطن

الخشت يفتتح أعمال تطوير معامل الكيمياء التحليلية بـ"صيدلة القاهرة" غدا

منذ 20 دقيقة
كتب: أميرة فكرى
الخشت يفتتح أعمال تطوير معامل الكيمياء التحليلية بـ"صيدلة القاهرة" غدا

رئيس جامعة القاهرة

يفتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، في العاشرة من صباح الغد، بكلية الصيدلة، أعمال تطوير معامل الكيمياء التحليلية بالكلية، وتزويدها بأحدث المعدات بتكلفة 3 ملايين جنيه،  بحضور عميد الكلية الدكتور أيمن الخطيب والوكلاء ورؤساء الأقسام والأساتذة.

ويترأس الخشت، عقب افتتاح تطوير المعامل، اجتماع مجلس كلية الصيدلة، الذي يتم خلاله، مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بتطوير العملية التعليمية والتدريب والبحث العلمي بالكلية، وذلك بعد إحتفاظها بترتيب متقدم عالمياً في جودة البرامج الأكاديمية، وفقاً لتصنيف "QS" الانجليزي.

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