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الوطن

شبيه صلاح لـ"الوطن": "مفيش لاعب هيعرف يحطم أرقام الفرعون بتاعنا"

منذ 14 دقيقة
كتب: محمد علي حسن
شبيه صلاح لـ"الوطن": "مفيش لاعب هيعرف يحطم أرقام الفرعون بتاعنا"

توج محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، الأحد، هدافا للدورى الإنجليزي برصيد 32 هدفا عقب انتهاء مباراة فريقه أمام برايتون والتي انتهت بفوز "الريدز" برباعية نظيفة في ختام منافسات البريميرليج، أحرز "الفرعون" الأول منها.

وقال أحمد بهاء الدين، والمعروف إعلاميا باسم "شبيه محمد صلاح"، إن فوز الفرعون المصري بلقب هداف الدوري الإنجليزي شيء متوقع رغم محاولة لاعبين آخرين بمزاحمته على اللقب، أبرزهم هاري كين لاعب نادي توتنهام.

وأضاف بهاء الدين لـ"الوطن": "أصبح اسم محمد صلاح وسط عظماء الكرة في الدوري الإنجليزي مثل آلان شيرار وديديه دروجبا وتييري هنري، ولن يستطيع أي لاعب تحطيم أرقامه في الدوري الإنجليزي سوى ميسي وكرستيانو رونالدو اللذان أصبح صلاح لا يقل عنهم بل قدم مستوى رائع خلال موسم استثنائي"، مضيفا: "مفيش لاعب هيعرف يحطم أرقام الفرعون بتاعنا".

وأوضح أن صلاح عليه ضغط كبير منذ انتقاله للدوري الإنجليزي، وهو في مكانة الآن لابد وأن يحافظ عليها، ومحبيه يضغطون عليه، مشيرا إلى أن "مومو" جعل لمنتخب مصر اسم يتردد عالميا وليس في القارة الإفريقية.

 

شبيه صلاح لـ"الوطن": "مفيش لاعب هيعرف يحطم أرقام الفرعون بتاعنا"
شبيه صلاح لـ"الوطن": "مفيش لاعب هيعرف يحطم أرقام الفرعون بتاعنا"
شبيه صلاح لـ"الوطن": "مفيش لاعب هيعرف يحطم أرقام الفرعون بتاعنا"
شبيه صلاح لـ"الوطن": "مفيش لاعب هيعرف يحطم أرقام الفرعون بتاعنا"
شبيه صلاح لـ"الوطن": "مفيش لاعب هيعرف يحطم أرقام الفرعون بتاعنا"
شبيه صلاح لـ"الوطن": "مفيش لاعب هيعرف يحطم أرقام الفرعون بتاعنا"
شبيه صلاح لـ"الوطن": "مفيش لاعب هيعرف يحطم أرقام الفرعون بتاعنا"
شبيه صلاح لـ"الوطن": "مفيش لاعب هيعرف يحطم أرقام الفرعون بتاعنا"
شبيه صلاح لـ"الوطن": "مفيش لاعب هيعرف يحطم أرقام الفرعون بتاعنا"
شبيه صلاح لـ"الوطن": "مفيش لاعب هيعرف يحطم أرقام الفرعون بتاعنا"
شبيه صلاح لـ"الوطن": "مفيش لاعب هيعرف يحطم أرقام الفرعون بتاعنا"
شبيه صلاح لـ"الوطن": "مفيش لاعب هيعرف يحطم أرقام الفرعون بتاعنا"
شبيه صلاح لـ"الوطن": "مفيش لاعب هيعرف يحطم أرقام الفرعون بتاعنا"
شبيه صلاح لـ"الوطن": "مفيش لاعب هيعرف يحطم أرقام الفرعون بتاعنا"
شبيه صلاح لـ"الوطن": "مفيش لاعب هيعرف يحطم أرقام الفرعون بتاعنا"

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